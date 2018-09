PSG : Paris gagne sans Mbappé ni Neymar, Klopp est dégoûté

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le PSG a préparé dans les meilleures conditions son déplacement à Liverpool : Un match avancé à vendredi au lieu du samedi après-midi, une large victoire 4-0 face à Saint-Etienne, et la mise au repos de Neymar, en plus de la suspension de Kylian Mbappé. Résultat, les stars offensives du PSG seront fraiches et dispos pour aller à Anfield mardi, et ça énerve un peu Jurgen Klopp. Car de son côté, Liverpool a disputé un gros match sur le terrain de Tottenham ce samedi, s’imposant 1-2 en donnant tout, comme souvent en Premier League. Et visiblement, ce décalage de difficulté dans les deux championnats agace le coach allemand des Reds.

« Les Parisiens ont gagné vendredi sans Neymar ni Mbappé : apparemment, dans leur Championnat, ils peuvent se permettre de se reposer. Nous, nous avons tout maîtrisé, mais si on avait donné 5 % de moins, on aurait perdu… », a déploré un Jurgen Klopp pour qui le PSG peut se permettre de se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions. Ils sont pourtant nombreux, au printemps à chaque fois que le PSG est éliminé avant l’heure, à estimer que le club de la capitale est plombé plus qu’aidé par l’absence d’adversaires de haut niveau européen en Ligue 1.