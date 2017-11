PSG : Paris gagne, Emery n’y est pour rien lâche Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Impressionnant en ce début de saison, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas connu la défaite toutes compétitions confondues.

Convaincu par les prestations des Parisiens, Pierre Ménès n’est pourtant pas élogieux lorsqu’il évoque le rôle de l’entraîneur Unai Emery. En plus de certains choix, le consultant critique ouvertement les résultats obtenus par l’Espagnol ainsi que sa gestion du groupe. Et comme d’habitude, la grande gueule du Canal Football Club n’a pas été tendre avec celui qui, selon lui, bénéficie d’un traitement de faveur lié à sa nationalité.

« Déjà avec ce PSG-là, il faut séparer les résultats. Tu ferais entraîner ce PSG par Frédéric Hantz, tu serais premier aussi, a lâché Ménès, interrogé par Planète PSG. D'ailleurs cette remarque on la faisait très souvent du temps de Laurent Blanc et on ne la fait plus avec Emery... En France on est très pro-entraîneurs étrangers, on est très prompt à dévaloriser le travail de nos entraîneurs même quand on s'aperçoit qu'Oscar Garcia ne fait pas forcément mieux que Galtier à Saint-Etienne. Alors oui Emery a de bons résultats mais comment veux-tu qu'il en soit autrement avec l'équipe qu'il a ? »

Le PSG cartonne, « encore heureux ! »

« Je n’oublie pas que l'an dernier il perd le titre de champion en prenant 2 points sur 12 contre les adversaires directs, qu'il en a pris 6 contre le Barça, qu'il a perdu 7 points au Parc avec une équipe qui certes, avait fait un mauvais recrutement, et qui, certes, avait perdu Zlatan mais avec un Edinson Cavani qui marquait un but par match et un effectif qui me semblait assez supérieur aux autres renforcé par l'arrivée de Julian Draxler durant l'hiver. Cette année les résultats sont évidemment formidables mais encore une fois avec l'effectif qu'il a, encore heureux ! », a estimé notre confrère, pas totalement emballé par ce PSG.

La gestion de Mbappé critiquée

« Mais malgré ça, on voit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, que le club n'est pas coaché, que le club n'a pas de patron, que Neymar fait ce qu'il veut, que Mbappé, qui a signé dans un transfert assez rocambolesque, joue tous les matchs et après on s'étonne qu'il soit fatigué alors qu'il n'a que 18 ans, a-t-il souligné. (...) Moi ce que je lui reproche depuis le début de la saison, c'est cette absence de rotation, c'est que Giovani Lo Celso, que tout le monde au club trouve génial, n'a jamais eu sa chance même dans des matchs contre Montpellier ou Dijon. On a l'impression qu'il fait jouer l'équipe en fonction de la carte de visite ou que ce sont les joueurs les plus chers qui jouent... » Autant dire qu’Emery ne sera pas épargné à la première défaite.