PSG : Paris gâche son talent, l'Italie doit agir au mercato

Dans : PSG.

Recruté pour plus de 40 ME par le Paris Saint-Germain en janvier dernier, Leandro Paredes ne parvient pas à convaincre dans la capitale. Cette saison, il bénéficie d’un temps de jeu relativement faible…

Dans un avenir proche, le Paris Saint-Germain pourrait sérieusement envisager une vente de son international argentin. D’autant que ce dernier jouit d’une belle cote, notamment grâce à des performances plus en adéquation avec son réel niveau sous le maillot de l’Argentine. Derrière des joueurs tels que Gueye, Verratti, Marquinhos ou Herrera à Paris, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg pourrait notamment rendre de fiers services à des cadors italiens selon Rodrigo De Paul, son coéquipier avec l’Albiceleste, qui s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Dans les matches internationaux, dans un milieu de terrain à deux, Leandro Paredes est très fort. Je ne serais pas surpris de le voir en Serie A car il joue peu au Paris Saint-Germain » a commenté le milieu de terrain de 25 ans évoluant à l’Udinese, qui aimerait certainement retrouver son partenaire en club. Reste que le salaire colossal de Leandro Paredes risque de refroidir plus d’un prétendant à sa signature. Car dans la capitale française, l’ancien milieu défensif de la Roma et du Zénith Saint-Pétersbourg émarge à 610.000 euros bruts par mois, selon les informations dévoilées par L’Equipe en février dernier. Il faudra donc être motivé (et riche) pour s’offrir Leandro Pardes.