PSG : Paris flaire le gros coup Matuidi pour 15 ME !

Après s’être offert les services de l’international espagnol Ander Herrera, le Paris Saint-Germain souhaite enchaîner avec le recrutement d’un nouveau milieu de terrain.

Le club de la capitale creuse plusieurs pistes, dont celles menant à Idrissa Gueye ou encore Tiémoué Bakayoko. Mais à en croire les informations obtenues par le Corriere dello Sport, une piste moins onéreuse pourrait être creusée par l’état-major du Paris Saint-Germain. Et elle risque d’en surprendre plus d’un car elle mène tout simplement à… Blaise Matuidi.

Ancien de la maison parisienne, le milieu de terrain turinois n’a plus qu’un an de contrat en Italie. Et à moins d’un improbable retournement de situation, il ne devrait pas prolonger, Maurizio Sarri n’appréciant pas plus que cela son profil. Un départ sera donc possible en cas d’offre à hauteur de 15 ME. Une belle opportunité que Paris saisira peut-être. Mais attention, le champion de France en titre ne sera pas seul sur ce dossier puisque Manchester United, qui a perdu Ander Herrera et qui va peut-être voir Paul Pogba faire ses valises, est également sur les rangs.