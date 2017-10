PSG : Paris favori en C1 ? Diego Simeone calme tout le monde

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Quatrième du championnat espagnol après sept journées, l’Atlético Madrid ne déçoit pas depuis plusieurs saisons maintenant.

Sous l’impulsion de son charismatique entraîneur Diego Simeone, les Colchoneros enchaînent les belles prestations et auront, cette année encore, leur mot à dire en Ligue des Champions, encore plus avec le retour de Diego Costa dès janvier. Invité à s’exprimer sur la féroce concurrence pour la victoire finale en C1 cette saison, l’entraîneur argentin ne considère pas encore le PSG comme un favori. Tout dépendra, selon lui, de la gestion d’Unai Emery…

« La Ligue des Champions est plus difficile ? Oui, les équipes anglaises se sont améliorées et représentent une concurrence en plus. C’est très ouvert. C’est clair qu’il y a moins de marge d’erreur. Il faut être très tranquille et sans pression. Le PSG un candidat au titre ? Il faut voir comment ils peuvent former une équipe. Emery est un entraîneur qui travaille dur » a-t-il expliqué sur les ondes de la Cadena SER. Malgré le recrutement de Neymar et la gifle infligée au Bayern Munich, le club de la capitale n’est donc pas encore considéré comme un candidat à la victoire en Ligue des Champions. Jusqu’à quand ?