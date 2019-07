PSG : Paris fait un pas vers le Barça, Neymar peut remercier Zahavi

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Parti en tournée avec le Paris Saint-Germain en Chine, Neymar a choisi de ne pas poursuivre son bras de fer.

Le meneur de jeu a peut-être compris qu’un retour au FC Barcelone était impossible pour le moment. Et les dernières déclarations de Josep Maria Bartomeu n’ont pas dû le rassurer. « En été je lis beaucoup les journaux et ils racontent beaucoup de choses, s’est étonné le président catalan au micro de RMC. La seule chose claire est que Neymar est un joueur du PSG et que nous avons beaucoup de respect pour ce club. Dans ce cas, il n’y a rien de plus à dire. »

La situation est-elle vraiment bloquée ? Ou s’agit-il toujours d’un coup de bluff ? Paris sera vite fixé si l’on en croit la Cuatro. Car selon la chaîne espagnole, l’agent Pini Zahavi, qui sert d’intermédiaire entre les deux clubs, aurait réussi à rapprocher leurs positions. Ainsi, le PSG serait prêt à accepter une somme d’argent et des joueurs dans la transaction. Une avancée qui changera peut-être le discours répétitif de Bartomeu, du moins si le Barça a vraiment l’intention de récupérer le Brésilien...