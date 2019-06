PSG : Paris et le Qatar préparent une guerre totale contre l'UEFA

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même s'il a désormais quitté ses fonctions de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique a accompli sa mission jusqu'au bout, notamment en vendant plusieurs jeunes joueurs afin de faire rentrer les comptes du club de la capitale dans les règles du fair-play financier édictées par l'UEFA. Mais à en croire Philippe Sanfourche, il se pourrait bien que du côté du Qatar on se soit activé pour bientôt lancer une grande bataille contre l'instance européenne du football, estimant que ces règles existaient surtout pour protéger quelques très gros clubs.

« Le fair-play financier, on va être amené à en reparler c’est une évidence. Mais chaque mois qui passe, et qui nous rapproche de la Coupe du monde au Qatar, est un mois où la possibilité d’un bras-de-fer juridique entre le Paris Saint-Germain et les instances européennes augmente. C’est-à-dire que Paris ne va plus se laisser faire, au risque d’aller au clash complet. Les règles de l’UEFA, il y a déjà des cabinets d’avocat qui travaillent dessus depuis des mois pour aller dans un conflit qui nous emmènerait tellement loin qu’entre temps, Paris aurait le temps de faire tous les coups qu’ils souhaitent faire au mercato », a prévenu le journaliste de RTL, généralement bien informé pour tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain.