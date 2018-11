PSG : Paris et Alexis Sanchez se rapprochent, Man United valide

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Depuis son arrivée l’hiver dernier, Alexis Sanchez (29 ans) n’a jamais répondu aux attentes à Manchester United.

L’attaquant chilien, connu pour ses qualités de percussion, n’a plus grand-chose à voir avec celui qui brillait sous le maillot d’Arsenal. Du coup, les mois passent et José Mourinho commence sérieusement à perdre patience. A tel point que le manager des Red Devils regretterait d’avoir misé sur l’ancien Barcelonais. Et ce n’est pas beaucoup mieux dans le vestiaire pour Alexis Sanchez, décrit comme isolé au sein du groupe.

Autant dire que le Mancunien ne sera pas retenu, lui qui aurait chargé son agent Fernando Felicevich de lui trouver une issue de secours, si possible au Paris Saint-Germain. Le Times confirme, l’international chilien se verrait bien chez le champion de France, sans doute l’un des rares clubs capables de payer son salaire… Cela tombe bien, le leader de Ligue 1 serait intéressé par ses services. Plutôt étonnant dans la mesure où le PSG, dont la priorité se situe au milieu de terrain, a déjà un secteur offensif bien fourni.