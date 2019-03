PSG : Paris est vierge en C1, attention aux mauvaises surprises...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Après le match aller, difficile d’imaginer un autre scénario qu’une qualification du Paris Saint-Germain face à Manchester United, mercredi soir au Parc des Princes. En effet, les hommes de Thomas Tuchel ont prouvé qu’ils étaient plus forts que les Red Devils à Old Trafford, et ce match retour s’annonce d’autant plus compliqué pour les partenaires de Marcus Rashford que de nombreux joueurs clés sont suspendus ou blessés. Néanmoins, Dani Alves refuse de crier victoire trop vite. Dans une interview accordée à l’AFP, le Brésilien a rappelé que Paris était encore une équipe vierge en Ligue des Champions… contrairement à Manchester United, par exemple.

« Bien sûr, je pense que nous avons fait un grand pas. Mais nous ne pouvons pas être trop confiants, nous savons que dans le football tout peut arriver. Nous devons répéter l'excellent travail que nous avons accompli à l'aller. Ne pas jouer avec ce résultat, mais faire un résultat : c'est la seule façon pour nous d'atteindre au final notre objectif. Dans le football, vous ne pouvez pas avoir peur. Dans la vie, si les objectifs ne sont pas toujours atteints, c'est à cause de la peur. Il ne faut jamais avoir peur, il faut du respect, car Manchester United est une équipe historique en Ligue des Champions. J'en plaisante toujours mais l'équipe "vierge" dans cette compétition, c'est nous, pas Manchester United qui l'a déjà gagnée » a rappelé Dani Alves, dont le professionnalisme et l’état d’esprit ont conquis tout le monde à Paris. Thomas Tuchel le premier…