PSG : Paris est un club de dingues, Rabiot est plus fort que Pogba !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Depuis une semaine Adrien Rabiot est un joueur de la Juventus, le milieu de terrain français ayant quitté librement le Paris Saint-Germain après plus de six mois de mise au placard. Si du côté du PSG on ne veut plus entendre parler d'Adrien Rabiot, en Italie certains se demandent pourquoi et comment Nasser Al-Khelaifi a choisi de se passer de Rabiot pendant une moitié de saison et surtout a échoué à le prolonger. Car pour Alessandro Canovi une chose semble claire, Adrien Rabiot est un joueur de classe mondiale.

Se confiant sur le cas Rabiot, Canovi ne cache pas tout le bien qu'il pense de ce dernier. « Je n'avais pas vu un joueur aussi fort qu’Adrien Rabiot depuis des années. C'était un choix fou pour le PSG de ne plus le faire jouer et les résultats l’ont confirmé, car les Parisiens ont tout perdu et le directeur sportif a même été changé. Adrien Rabiot un joueur énorme, il a tout, pour moi il est plus fort que Paul Pogba », s'enthousiasme le journaliste italien, qui pense que la Juventus a probablement fait la plus belle affaire du mercato estival 2019 en s'offrant gratuitement Adrien Rabiot. On verra s'il pense toujours la même chose dans un an.