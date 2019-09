PSG : Paris est moche à voir jouer, il le remercie pour sa franchise

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi après-midi contre Strasbourg, Neymar a sorti le Paris Saint-Germain d’un bien mauvais pas.

Brouillonne durant toute la rencontre, l’équipe de Thomas Tuchel n’a pas brillé et c’est un exploit de la star brésilienne qui a sauvé les apparences. Mais pour Dominique Sévérac, ce but sensationnel de Neymar ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Car selon le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, il est évident que le Paris Saint-Germain joue mal, et cela depuis plusieurs semaines. Une réaction de l’entraîneur Thomas Tuchel est vivement souhaitée. D’autant que la menace Leonardo n’est pas loin…

« Mercredi, ils peuvent tout renverser sur un match parce que c’est l’odeur de la Ligue des champions. Mais ça fait plusieurs mois qu’on assiste à des purges. On ne voit rien ! Thomas Tuchel a perdu le fil depuis le 6 mars et l’élimination contre Manchester United. Force est de constater qu’on se fait chier en regardant les matches du PSG. L’animation offensive n’est pas là. Je ne suis pas le seul à le penser. J’ai écouté Leonardo sur RMC. Il a dit : “on ne peut pas dire qu’on joue bien, je suis d’accord”. Il aurait pu faire de la com’ mais il l’a reconnu » a lancé un Dominique Sévérac par le niveau de jeu actuel du PSG. Ce n’est certainement pas le seul à Paris…