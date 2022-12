PSG : Marseille a piégé Paris en Ligue des champions

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a beau empiler les titres nationaux, il lui manque toujours cette Ligue des champions derrière laquelle le Qatar court depuis 2011. Mais un mauvais sort semble s'abattre sur Paris, et du côté de Marseille on n'y est pas étranger.

Que l'on soit supporter du Paris Saint-Germain ou pas, il est clair que chaque saison le club de la capitale réussit à trouver des scénarios totalement improbables pour se faire éliminer en Ligue des champions ou du moins vivre des séquences improbables. De l'invraisemblable remontada contre le Barça à l'élimination par Manchester United sur un penalty à l'ultime seconde, de la défaite en finale de la C1 face au Bayern Munich sur un but d'un joueur formé au PSG en passant plus récemment à la deuxième groupe concédé au Benfica, chaque année, le club qui appartient à Qatar Sports Investments déniche un truc pour faire déprimer ses fans. Et si cela ne devait finalement rien au hasard ?

Le PSG maudit à Marseille

#Instantané

Le Bayern plus que jamais roi d'Europe après sa victoire face au PSG en finale de Ligue des champions (1-0) #AFP #UCLfinal #PSGBayern pic.twitter.com/cx7iVK10bF — Agence France-Presse (@afpfr) August 23, 2020

Dans les colonnes du quotidien sportif, Eric Di Meco raconte que du côté de Marseille on souhaite tellement que le Paris Saint-Germain ne gagne jamais la Ligue des champions et que l'OM reste encore seul club à avoir décroché la Coupe aux grandes oreilles que tout est bon pour pourrir la vie du PSG. « Les potes fans de l'OM, quand ils sentent que le PSG peut se faire sortir sur un match important, se donnent rendez-vous dans un restaurant particulier à Marseille. Toujours le même parce qu'ils sont superstitieux. Et pour les mêmes raisons, ils veulent que je sois là. Le soir de la remontada, on était tous là-bas. Pour la finale contre le Bayern, pareil. Et la saison qui suit, il y a le couvre-feu pendant un match du PSG en Ligue des champions. Mes potes font ouvrir le restaurant, on s'échappe pendant le couvre-feu, et le PSG perd… », raconte l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas l'intention de voir Paris rejoindre l'OM au palmarès.