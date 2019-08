PSG : Paris est banal sans Neymar, Pierre Ménès taille !

Dans : PSG, Ligue 1.

Face à une formation rennaise très joueuse, le Paris Saint-Germain n'a pas semblé en mesure de hausser le ton, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ayant pas le coup de rein nécessaire pour bousculer Rennes. Au moment de faire le bilan de ce match, Pierre Ménès fait remarquer que sans Neymar, le PSG est clairement une équipe assez banale. Et si la star brésilienne partait lors de ce mercato, alors il faudra s'inquiéter pour le club de la capitale. Sur son blog, le consultant de Canal+ est un peu inquiet.

« Le constat qu’on peut faire, c’est que sans Neymar, cette équipe est banale. On l’avait déjà noté l’an dernier, au Parc face à Manchester ou lors de la fin de saison. Il ne faut pas s’y tromper, le facteur X de cette équipe, c’est Neymar. Et s’il venait à partir avant la fin du mercato, il faudrait lui trouver un remplaçant de haut niveau. Le Barça a coupé l’herbe sous les pieds parisiens en prêtant Coutinho au Bayern. Il ne reste plus que l’option Dybala. Sans l’Argentin et si Neymar quitte le club, le PSG s’en trouverait fortement affaibli par rapport aux deux saisons écoulées. Comme je pense que l’adversité sera plus forte cette année en Ligue 1 et toujours aussi importante en Ligue des Champions, ce pourrait être une nouvelle année de désillusions pour le club de la capitale », prévient Pierre Ménès, qui tire déjà le signal d'alarme.