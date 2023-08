PSG ‍: Paris envoie 25 ME sur Johan Bakayoko

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête de deux joueurs offensifs d’ici la fin du mercato, le PSG multiplie les pistes et le dossier Barcola étant dans une impasse, le club de la capitale pourrait miser sur Johan Bakayoko du PSV Eindhoven.

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, le Paris Saint-Germain fait de Randal Kolo Muani sa piste n°1 en attaque. L’attaquant de l’Equipe de France fait l’unanimité au sein du club et sa polyvalence est un sérieux atout. Les négociations tournent autour d’un transfert de l’ordre de 80 millions d’euros entre le PSG et Francfort et pourraient déboucher sur un accord dans les prochaines heures. Pour le second joueur offensif, Paris ciblait Bradley Barcola mais le tarif demandé par l’Olympique Lyonnais est jugé trop élevé par l’état-major du PSG.

🇧🇪 Cela se resserre pour Johan Bakayoko !

🔵🔴 Une offre du #PSG envoyée au #PSV est attendue en début de semaine prochaine avoisinant les 25M€.

🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EvertonFC veut rentrer dans la bagarre.

🇮🇹 Le Napoli a proposé une prolongation de contrat à Hirving Lozano et ne devrait… pic.twitter.com/vCqxIgWEDy — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 27, 2023

C’est ainsi que selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi vont se tourner vers d’autres alternatives. L’une d’entre elles se nomme Johan Bakayoko, ailier droit de 20 ans évoluant au PSV Eindhoven. Du haut de ses 20 ans, l’international belge (4 sélections) est jugé comme très prometteur et dispose d’un profil similaire à celui de Bradley Barcola. Le journaliste dévoile que le Paris Saint-Germain va soumettre dans les heures à venir une offre estimée à 25 millions d’euros pour recruter celui qui a marqué 9 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues.

Pas de transfert avant mercredi soir pour Bakayoko

La concurrence sera toutefois assez rude puisqu’en Angleterre, Everton et Crystal Palace sont également à l’affût et pourraient faire grimper le prix du joueur. De son côté, le PSV Eindhoven n’a pas l’intention de brader l’un de ses meilleurs joueurs et réclame 30 millions d’euros plus des bonus. De plus, le club néerlandais ne veut pas vendre Bakayoko avant le match retour de barrage de Ligue des Champions mercredi soir. Le timing sera donc très serré mais à priori, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de tenter le coup à fond et de faire de Johan Bakayoko sa piste n°1 en cas d’échec dans les négociations avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Bradley Barcola.