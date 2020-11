PSG : Convoqué par Deschamps, Mbappé sort le grand jeu… de mots

Dans : PSG.

Absent face à Leipzig, tout comme Neymar, Kylian Mbappé a bien vu que le PSG n’avait pas la même allure en son absence.

Désormais en danger en Ligue des Champions, le Paris SG mise sur son attaquant français pour redresser la barre au mois de novembre, avec notamment le match retour contre la formation allemande. Pour cela, l’idéal serait de voir le champion du monde prendre du repos et soigner sa cuisse droite. Il ne sera rien puisque Didier Deschamps l’a convoqué pour les trois matchs des Bleus à venir, laissant même entendre qu’il avait de bonnes chances de l’utiliser lors du choc face au Portugal.

« Il n'y a pas de certitude qu'il ne puisse pas être dispo. J'essaie avec le joueur, ce qui est le plus important pour moi. Si je le mets dans la liste, c'est qu'il a de très fortes probabilités qu'il soit dispo pour le match face au Portugal », a livré le sélectionneur national, qui risque de se mettre à dos les dirigeants parisiens, mais ne s’en soucie guère. De son côté, Kylian Mbappé a su trouvé les mots justes pour évoquer l’annonce de sa sélection. « Blessed » a fait savoir sur Twitter l’ancien monégasque, qui s’estime ainsi « béni » de pouvoir jouer avec son pays, et ne s’annonce pas forcément « blessé » pour les prochains rendez-vous. Un choix de mot judicieux et probablement pas effectué par hasard, même si Mbappé dispose d’un public très international qu’il sait aussi chouchouter. Reste à savoir si, au moment où il arrivera à Clairefontaine pour le point médical lundi prochain, Mbappé sera bien disponible pour les matchs des Bleus.