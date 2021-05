PSG : Paris éliminé, Neymar prend la parole

Dans : PSG.

Encore une fois attristé de voir son équipe se faire sortir avant l’heure en Ligue des Champions, Neymar n’a cette fois-ci pas pleuré, comme ce fut le cas en août dernier à Lisbonne en finale.

Mais la déception était grande pour le Brésilien, qui avait promis de mourir sur le terrain pour aller chercher la victoire, et n’a pas pu rendre une copie suffisamment convaincante, à l’image de son équipe. Avec le temps, la déception va finir par être avalée, mais Neymar a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer cette contre-performance.

« Un sentiment difficile à écrire, je suis encore très triste de notre défaite, mais fier de l’effort de toute l’équipe, nous avons donné notre meilleur. Malheureusement, notre meilleur n’a pas été suffisant mais c’est une leçon à retenir pour grandir. Baisser la tête ? Seulement pour prier et dire merci, quelles que soient les circonstances », a expliqué un Neymar qui ne fait en tout cas pas dans le mélodrame au moment d’analyser cette défaite, et considère donc qu’il a tout donné pour essayer de franchir l’obstacle Manchester City.

En tout cas, contrairement à ce qu’annonce régulièrement la presse espagnole, Neymar ne démontre aucune envie particulière de claquer la porte du PSG après cette élimination. Surtout que le FC Barcelone, souvent annoncé comme sa seule destination possible s’il devait changer d’air, n’a pas vraiment les moyens financiers de le faire venir. Et sportivement, le Barça reste quand même sur plusieurs années d’échecs prématurés en Ligue des Champions. En tout cas, Neymar, malgré les critiques sur sa volonté de trop en faire, est d’ores et déjà concentré sur la fin de la saison et le titre à aller chercher en cas de faux-pas de Lille. Sans oublier la Coupe de France, qui pourra permettre au Paris SG de terminer sur une bonne note à la fin du mois.