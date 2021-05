PSG : Neymar est le patron, c’est ça le problème

Dans : PSG.

En l’absence de Kylian Mbappé, Neymar a essayé de tout faire contre Manchester City. C’est bien le coeur du problème pour Adil Rami.

Les qualifications face au FC Barcelone et du Bayern Munich sont déjà oubliées, le PSG se fait critiquer de partout après son élimination face à Manchester City. Les joueurs parisiens n’ont pas su se mettre au niveau de cette confrontation, en dehors d’une très belle première période au match aller. Résultat, deux défaites et beaucoup de questions, notamment sur le fameux apport des stars. Kylian Mbappé et Neymar sont censés faire passer un cap au PSG, et ils ne parviennent jusqu’à présent pas à emmener leur club au sommet. Blessures, suspensions ou mauvais matchs, les deux stars sont décevantes pour Adil Rami, qui n’a pas mâché ses mots quand il a été interrogé par RMC sur ce qu’il manque encore au PSG pour aller plus haut.

« Ce qui me choque, c'est que t'as des stars dans le collectif parisien. À Manchester City, t'as des joueurs professionnels, des mecs qui font une équipe, avec des émotions et du caractère. Je n'ai pas ressenti ça à Paris. Aujourd’hui, il ne devrait y avoir personne au-dessus de l’écusson du Paris Saint-Germain. Star ou pas, peu importe comment tu t'appelles, tu dois respecter ta position et chacun doit faire son travail. Point barre. Peu importe comment tu t’appelles, tu dois d’adapter. Nasser et Leonardo gèrent un club, ils mettent des millions, tu dois avoir un projet de jeu et gérer les joueurs. A Manchester City aussi, il y a de gros égos, mais ils sont gérés. S’ils sont sur le banc, ils ne sont pas contents, mais c’est comme ça. A Paris, Neymar ok c’est le leader, mais il veut tout faire, et il ne respecte plus sa position, le jeu », a envoyé le champion du monde 2018, persuadé que c’est au Paris Saint-Germain de faire passer l’institution avant tout, et d’arrêter de laisser les stars décider de tout, sur comme en dehors du terrain.