PSG : Paris doublé par Emery au mercato, oui c'est possible !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Régulièrement ces dernières semaines, le nom de Matthijs de Ligt a été associé au Paris Saint-Germain. Trop cher pour le FC Barcelone selon plusieurs médias, l’international néerlandais pourrait bien atterrir dans la capitale française, même s’il est également suivi de près par la Juventus Turin, Manchester United ou encore Manchester City. Et selon la presse britannique, un troisième cador anglais serait à l’affût dans ce dossier. Il s’agit d’Arsenal, où Unai Emery ferait du prometteur défenseur central de l’Ajax Amsterdam l’une de ses priorités en vue du prochain mercato estival.

Sur le papier, la concurrence d’Arsenal, un club non qualifié pour la Ligue des Champions, n’a pas vraiment de quoi effrayer le Paris Saint-Germain. Mais selon les informations du Sun, Matthijs de Ligt est un grand admirateur des Gunners, club dans lequel les légendes néerlandaises Dennis Bergkamp ou encore Marc Overmars ont brillé. Reste maintenant à savoir si les pensionnaires de l’Emirates Stadium auront les moyens financiers nécessaires pour doubler le PSG et les autres clubs intéressés. Ce n’est pas une certitude, tant l’Ajax Amsterdam compte profiter de la cote du joueur pour faire monter les enchères, et récupérer un énorme pactole…