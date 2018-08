PSG : Paris dit non merci à ce joueur du Bayern au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

La fin du mercato approche et du côté des supporters parisiens, l’inquiétude monte. Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé son milieu défensif, poste pourtant prioritaire depuis le début de l’été suite au départ à la retraite de Thiago Motta. Ainsi, de nombreux joueurs sont proposés à Antero Henrique. Le dernier en date, Renato Sanches, le prometteur international portugais du Bayern Munich, selon les informations obtenues par Paris-United.

« Le club n’a pour l’instant pas donné suite » selon le collectif parisien. Reste à savoir quelles sont les pistes actuellement creusées par l’état-major du PSG. Car ces dernières heures, assez peu de rumeurs ont filtré dans ce secteur de jeu. Ivan Rakitic a été une piste du champion de France en titre, mais le vice-champion du monde croate va poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Pour le PSG comme pour les autres clubs de Ligue 1, le temps presse. Car le mercato fermera officiellement ses portes vendredi soir et plus le temps passe, plus les bonnes affaires sont rares…