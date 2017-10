PSG : Paris court après un U17 italien à 45 ME

Dans : PSG, Mercato.

Bien renforcé avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’en a pas fini avec les jeunes talents offensifs.

Toujours à l’affût des pépites du monde entier, le club de la capitale s’intéresserait à un prodige de Serie A. D’après Il Secolo XIX, le vice-champion de France suivrait les performances du tout jeune Pietro Pellegri (16 ans). Paris aurait effectivement demandé des renseignements sur l’attaquant du Genoa, déjà auteur de deux buts en quatre matchs de championnat cette saison. Pour ses dirigeants, ses statistiques et son talent suffisent pour réclamer 45 millions d’euros pour son transfert !

Un montant qui devrait refroidir pas mal de prétendants, l’international U17 italien étant également convoité par la Juventus Turin, la Roma, le Milan AC, Chelsea et les deux clubs de Manchester (City et United). De quoi faire monter les enchères, mais peut-être pas aussi haut sachant que le jeune Pellegri ne compte que 7 matchs de Serie A dans sa carrière. On n'ose imaginer son prix d'ici la fin de la saison...