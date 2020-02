PSG : Paris coule sans Neymar, un terrible constat

Dans : PSG.

En grande forme jusqu’à la fin du mois de janvier, Neymar a ensuite manqué plusieurs rencontres pour soigner sa blessure aux cotes. Ce qui a coïncidé avec la période délicate du Paris SG.

Sans l’international brésilien, le Paris Saint-Germain a encaissé de nombreux buts, que cela soit face à Nantes, Paris, Dijon et Amiens. Et avec un Neymar diminué, le PSG a également sombré défensivement contre le Borussia Dortmund et les Girondins de Bordeaux. Et si finalement, la présence d’un Neymar en forme ou en méforme avait un impact direct sur la défense du Paris Saint-Germain, malgré son poste de meneur de jeu ? C’est la théorie avancée par Geoffroy Garétier sur l’antenne de Canal Plus. Ce qui prouve à quel point l’ancienne star du FC Barcelone est indispensable.

« Cette histoire de 4-4-2 commence à Montpellier début décembre, on se rappelle la communication de Mbappé et de Neymar autour de cette séquence, ils disaient qu’ils feront les efforts. Pendant deux mois, ils font les efforts. Jusqu’au 5-0 au Parc des Princes contre Montpellier. Jusque-là, Paris ne prend pas de buts puis Neymar se blesse. Et donc il manque quatre matches. Cette absence a été un grain de sable. Ce n’est pas la présence ou non de Neymar tout seul qui fait que la défense encaisse des buts, mais il y a quand même une cause à effet. Comme si c’était lui le facteur plus. Comme si Neymar était le signal d’investissement et de présence » a indiqué l’éditorialiste de la chaîne cryptée, pour qui la présence de Neymar change absolument tout au Paris Saint-Germain. En attaque bien évidemment, mais également en défense, son absence impactant l’ensemble de l’équipe. Une théorie qui se confirmera peut-être à l’occasion du voyage à Dijon, match pour lequel le Paris Saint-Germain sera privé de Neymar, expulsé face aux Girondins de Bordeaux en fin de match.