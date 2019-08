PSG : Le père de Neymar accusé d'être juste un sale mec

Dans : PSG, Mercato.

À l’heure actuelle, personne n’est en mesure de dire si Neymar va rester au Paris Saint-Germain ou pas en cette fin de marché des transferts.

Pourtant, les choses semblent claires entre le Brésilien et le club de la capitale. Un transfert est inéluctable, tant le malaise est énorme entre les deux parties. Sauf que pour l’instant, aucun club n’a réussi à trouver un terrain d’entente avec le PSG. Si le Real Madrid reste à l’affût, le Barça fait tout son possible pour rapatrier l’attaquant de 27 ans. Mais rien n’y fait, et Paris continue de réclamer une belle offre, que Barcelone n’est pas en mesure de lui proposer, surtout que Coutinho est désormais en partance pour le Bayern Munich. Bien fait pour le clan Neymar balance Jean-Michel Larqué.

« Le feuilleton du départ de Neymar ? C'est absolument pathétique, du grand n'importe quoi ! Ce n'est pas facile pour le Paris Saint-Germain… Je déplore surtout l'attitude de l'entourage de Neymar, notamment son père qui est un maquignon. Ils ont touché d'énormes commissions lors de son précédent transfert. S'ils pouvaient le vendre chaque année, ils le feraient… La carrière sportive de leur joueur passe loin derrière. Si Neymar retourne au Barça, il va avoir du mal à se réconcilier avec les supporters barcelonais, vu la façon dont il est parti il y a deux ans. Deux petits ponts, trois coups du sombrero et un but ne suffiront pas… Et bon courage à Ernesto Valverde, pour gérer Neymar, Messi, Suarez et Griezmann », a balancé, sur Le Parisien, le consultant de RMC, qui estime donc que le Ney est devenu une vraie plaie au sein du football européen.