PSG : Neymar est gros, le Qatar ne digère pas

Préservé durant deux semaines avant le match aller contre le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Neymar a semblé manquer de rythme en Allemagne.

Au-delà de ça, le physique de Neymar paraît clairement moins affuté qu’à la fin de l’année 2019, où il survolait les débats au Paris Saint-Germain. « Tuchel ne peut plus sortir Neymar ou Mbappé, sinon c’est un scandale. Neymar n’est pas gros, mais il est quand même un peu bouffi » expliquait d’ailleurs à ce sujet Daniel Riolo sur l’antenne de RMC. Et sur ce coup, il semblerait que le consultant de l’After Foot ait vu juste puisque selon les informations de Goal, Neymar est bien revenu de sa blessure aux cotes avec quelques kilos en trop. En interne, on ne cache d’ailleurs plus sa frustration, pas loin de la colère en voyant Neymar dans une telle méforme physique. L'image surprise par Canal+ de Neymar rentrant vers les vestiaires après avoir retiré son maillot, suite à son expulsion, confirmant cette prise de poids du joueur brésilien.

Il n'y a donc plus de place en doute, Neymar n'est pas dans son poids de forme, et son expulsion face aux Girondins de Bordeaux dimanche soir au Parc des Princes est d’autant plus inquiétante puisque le n°10 du Paris Saint-Germain va manquer un match au minimum, ce qui va tronquer sa préparation du match retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ce sujet est pris très au sérieux au sein du club car les dirigeants estiment en interne qu’il serait catastrophique que Neymar rate plus d’un match de Ligue 1. Si Neymar venait à écoper d’un second match de suspension en plus du voyage à Dijon, cela signifie qu’il manquerait le déplacement à Lyon en Coupe de France. Un match que le PSG souhaite utiliser comme une répétition générale avant le match de C1 contre le Borussia Dortmund. Neymar absent à Lyon et dans l’incapacité de retrouver du rythme et de perdre du poids en enchainant les matchs, c’est clairement le scénario redouté par le staff du PSG à ce jour…