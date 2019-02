PSG : Paris convoite l’autre Kylian Mbappé, celui de 11 ans

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien compter un deuxième Kylian Mbappé dans ses rangs. Et l’on ne parle pas d’un joueur aux qualités similaires.

Il s’agit tout simplement d’un homonyme âgé de 11 ans, qui possède d’autres points communs avec son idole. Pour commencer, ce milieu offensif, également fan du ballon rond, a aussi grandi en région parisienne à Roissy-en-Brie, ville que connaît très bien un certain Paul Pogba. Autant dire que le petit Kylian Mbappé attire les curieux.

« On m’a souvent demandé si j’ai fait exprès de prénommer mon fils ainsi, a confié son père Eric au Parisien. On oublie vite qu’ils n’ont que huit ans d’écart et que, forcément, le footballeur n’était pas connu lorsque mon fils est né… » Sans surprise, le deuxième Kylian Mbappé n’échappe pas non plus aux convoitises. Et notamment celle du PSG ! En effet, le père du milieu offensif, qui refuse de mettre la pression sur son fils, a révélé une approche du club francilien.

Les deux Kylian Mbappé réunis ?

La réponse du petit Kylian et de son entourage n’est pas révélée, mais Eric Mbappé en a profité pour envoyer un message au champion du monde. « J’aimerais bien que les deux Kylian se voient. Le grand n’aura aucun mal à le mettre en confiance. Et ils auront sans doute plein de choses à se dire », a glissé le père, qui connaît la générosité de l’attaquant parisien.