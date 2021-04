PSG : Paris champion d'Europe, la France y croit

Dans : PSG.

Les récentes performances parisiennes en C1 ont changé l'opinion des amateurs de foot en France : 64% croient aux chances du PSG pour remporter la Ligue des Champions.

Après des années de terribles désillusions en Ligue des Champions, les supporters parisiens vont-ils enfin goûter au bonheur suprême ? Encore traumatisés par la Remontada subie contre le Barça (2017) ou les scénarios improbables face à Manchester United (2019) ou Chelsea (2014), les fans du PSG peuvent maintenant se réjouir. Bloqués au stade des quarts de finale pendant de nombreuses saisons, Paris s'apprête à vivre sa deuxième demi-finale consécutive. Face à Manchester City, Neymar et ses copains tenteront même d'atteindre la finale pour la seconde fois d'affilée.

Souvent moqué pour ses éliminations parfois rocambolesques, le PSG met depuis deux saisons toutes les chances de son côté pour faire oublier son douloureux passé. Et les récents exploits face au Barça et au Bayern ont semble-il porté leurs fruits, et cette méfiance pourrait bien s'être aujourd'hui transformée en confiance. En effet, un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax démontre que l'opinion des Français a changé concernant les chances parisiennes en C1.

64% des fans de foot y croient

À la question « D'après vous, le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions cette saison ? », 48% des sondés répondent oui, contre seulement 30% en février dernier. Mais quand on s'intéresse aux amateurs de football, le total des personnes qui croient aux chances du PSG monte jusqu'à 64%, un chiffre encore jamais atteint. À titre de comparaison, le pourcentage était de 53% en 2016 et était même descendu à 43% avant la double confrontation contre Barcelone. Pour pouvoir rêver d'accrocher une étoile à son maillot, le Paris Saint-Germain devra éliminer le Manchester City de Pep Guardiola avant de retrouver le vainqueur du duel entre le Real Madrid et Chelsea en finale. Si le PSG va au bout, il aura probablement connu l'un des parcours les plus difficiles de l'histoire de la Ligue des Champions, en enchaînant le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City et le Real ou Chelsea.