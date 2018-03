PSG : Paris catastrophique en C1, les sponsors sont dégoûtés

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Au vu des ambitions affichées, notamment grâce aux arrivées de Neymar et Kylian Mbappé l’été dernier, le Paris Saint-Germain pouvait prétendre à un beau parcours en Ligue des Champions.

Ceci explique l’énorme déception des supporters parisiens après l’élimination face au Real Madrid dès les huitièmes de finale. Et les fans ne sont pas les seuls frustrés depuis mardi soir. Parmi les grands perdants, on compte aussi les sponsors du club de la capitale dont certains se montrent plus tolérants que d’autres.

« On est déçus à double titre, a réagi Samuel Loiseau, le directeur marketing du PMU, dans L’Equipe. En tant qu’opérateur de paris, un beau parcours français, et notamment du PSG, nous aurait permis de générer beaucoup d’enjeux. Ensuite, on aurait aimé accompagner le club et vivre avec lui une longue aventure européenne. Mais ce n’est pas honteux de s’incliner devant le Real, une grande équipe. »

« On a touché le fond »

Sauf que tout le monde n’a pas réagi aussi calmement que la société de paris hippiques. « On a touché le fond mardi, c’était le néant avec tout ce qu’il ne faut pas faire, de la performance collective, au manque d’agressivité en passant par l’expulsion de Verratti et les nombreux fumigènes », s’est plaint un autre partenaire du club, qui ne serait pas le seul en colère. A l’heure où le PSG renégocie ses contrats avec certains sponsors, ça tombe plutôt mal...