PSG : Paris c'est pas le Brésil, ce chiffre est étonnant

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé une seconde face aux amateurs de Linas-Monthléry en 32es de finale de la Coupe de France (0-6).

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel était privé de nombreux joueurs. Les Brésiliens Neymar, Thiago Silva et Marquinhos étaient blessés ou ménagés, ce qui a poussé le coach allemand a effectué une large revue d’effectif avec notamment la titularisation des jeunes Aouchiche ou Kouassi. Un gros turn-over qui a permis de mettre en évidence une statistique très étonnante pour le club de la capitale. En effet, c’est seulement la deuxième fois de l’ère QSI que le Paris Saint-Germain n’alignait aucun joueur brésilien dans son onze de départ.

Paris sans Brésilien, c'est rare mais c'est possible

Le précédent remonte à mai 2013. Il s’agissait de la 38e journée du championnat 2012-2013 entre le PSG et le FC Lorient. Alors dirigés par Carlo Ancelotti, les Parisiens s’étaient imposés 3-1 grâce à des buts de Zlatan Ibrahimovic et de Kevin Gameiro (x2). Un chiffre étonnant qui prouve tout de même l’importance de la communauté brésilienne au sein du Paris Saint-Germain ces dernières années avec Neymar, Marquinhos ou Thiago Silva bien-sûr mais également Maxwell, Alex et Lucas Moura par exemple. Cette anomalie ne devrait pas se reproduire de sitôt. C’est tout du moins ce que le PSG espère, le club de la capitale comptant sur un Neymar au top de sa forme pour les semaines à venir et notamment pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.