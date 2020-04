PSG : Paris bouge encore dans le dossier Camavinga

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain dans l’optique du prochain mercato, le PSG a ciblé la pépite rennaise Eduardo Camavinga.

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du Stade Rennais, l’international espoirs français affole l’Europe du football, à seulement 17 ans. Courtisé par le Borussia Dortmund l’été dernier, Eduardo Camavinga est désormais la priorité de deux clubs d’un standing encore supérieur puisque tout semble se jouer maintenant entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain dans ce dossier. C’est tout du moins ce que laisse penser le journal Marca, qui dévoile que le club de la Casa Blanca est le grand favori pour rafler la signature du Rennais. Séduit par le discours de Zinedine Zidane, qui souhaite dans un premier temps en faire la doublure de Casemiro avant de devenir son successeur à terme, Eduardo Camavinga accorde sa préférence au Real Madrid.

Mais le journal espagnol n’enterre pas le Paris SG dans ce dossier, en indiquant que le champion de France en titre n’a pas encore renoncé à la signature de Camavinga, et que Nasser Al-Khelaïfi tentera le coup jusqu’au bout. Le média dévoile notamment que le talentueux n°18 de Rennes pourrait être attentif à la proposition du PSG en raison du cadre familial, forcément plus simple à gérer en restant encore quelques années supplémentaires en France. Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera dans les prochaines semaines et surtout, à quel prix le Stade Rennais sera enclin à céder son meilleur joueur, sous contrat jusqu’en 2022. De plus, il sera intéressant de savoir si Rennes sera d’accord pour vendre définitivement Camavinga cet été ou si les Bretons souhaiteront récupérer le joueur une saison de plus sous la forme d’un prêt, comme cela avait par exemple été négocié par Saint-Etienne lors de la vente de Saliba à Arsenal.