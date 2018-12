PSG : Paris-Belgrade truqué ? Le PSG n'y est pour rien !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le 30 septembre dernier, le Parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire pour des faits de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission des délits de corruption sportive et escroquerie aggravée ». Quelques jours plus tôt, l’UEFA parlait d’un possible arrangement sur le score du match PSG-Belgrade, lequel s’est disputé le 3 octobre en Ligue des Champions (6-1). Deux mois plus tard, on en sait plus sur cette histoire qui concernait le PSG, sans pour autant que le club de la capitale ait été accusé de quoi que ce soit.

Et selon les informations obtenues par Le Point, l'enquête déclenchée par les confidences d'un mystérieux informateur de l'UEFA semble blanchir le club parisien. « En l'état des investigations, l'implication du PSG, suspecté un temps d'avoir pu se laisser tenter par l'idée d'un match arrangé, n'est pas du tout établie et il semble, au contraire, que ses dirigeants n'ont jamais été approchés, ni de près ni de loin, par un quelconque corrupteur » explique le média. Voilà qui devrait rassurer les supporters du Paris Saint-Germain, dont certains s’inquiétaient après la révélation de cette affaire de trucage présumé.