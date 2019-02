PSG : Paris aura son jugement sur le fair-play financier en février !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est une décision attendue par le Paris Saint-Germain, mais également pas l'UEFA, mais aussi des clubs et des dirigeants du football européen, on pense bien évidemment à Javier Tebas et Jean-Michel Aulas, et elle ne va plus tarder à tomber. Selon le Journal du Dimanche, c'est en effet d'ici la fin de ce mois de février que le Tribunal Arbitral du Sport doit rendre son jugement après avoir été saisi par le PSG fin septembre 2018. Le club de la capitale conteste en effet la décision prise le 24 septembre par la Chambre de jugement, l'instance suprême du fair-play financier au sein de l'UEFA, de réexaminer ses comptes alors que la chambre d'instruction avait validé le 13 juin les finances du Paris SG, tout en interdisant cependant le contrat avec Qatar Tourism Authority après juin 2019.

Pour le Paris Saint-Germain, il est évident que le délai entre la première décision favorable et celle de repasser ses comptes à la loupe est totalement illégal et masque mal une volonté de lui nuire. Après une très longue attente, puisque la décision du TAS était attendue fin 2018, et selon le JDD, on va donc savoir d'ici moins de quatre semaines à quelle sauce le PSG sera mangé. Pour rappel, le Tribunal Arbitral du Sport est une institution indépendante, installée en Suisse, qui a pour mission de trancher tous les litiges juridiques en matière de sport. Sa décision est définitive et obligatoire, même si dans ce cas précis du PSG le club de la capitale peut ensuite aller devant la Cour européenne de justice pour croiser le fer avec l'UEFA contre le principe même du fair-play financier.