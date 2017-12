PSG : Paris au niveau du Bayern ? Lizarazu s’étouffe de rire...

Dans : PSG, Bundesliga, Ligue des Champions.

Ambassadeur du Bayern Munich, Bixente Lizarazu regardera forcément avec beaucoup d’attention le choc entre le club allemand et le PSG ce mardi soir à l’Allianz Arena.

Un gros choc opposant deux des prétendants à la victoire finale. Désormais aussi forts l'un que l'autre sur le terrain, les deux clubs sont encore loin d'avoir le même historique. C’est tout du moins le message qu’a voulu faire passer le consultant de Téléfoot dans une interview accordée au Parisien, dans laquelle il joue son rôle d’ambassadeur du Bayern Munich… à fond.

« Le PSG au même niveau que le Bayern ? C'est choquant comme question ! C'est incomparable. Le PSG est une grande équipe, le Bayern est un grand club. Pour faire partie de la caste des grands, il faut juste lire les palmarès. En lisant ceux du Bayern, du Real ou du Barça, on dit : respect. En regardant celui de Paris, on dit : attendons… En même temps, cette saison, je trouve que le PSG peut rivaliser pour la gagne. Je dis bien rivaliser. Car il manque encore cet ADN de vainqueur dont parlait Ibra en arrivant. Mais c'est en train de se construire. A Munich, les grands joueurs sont devenus des grands dirigeants et transmettent leur mental. Cette addition de générations glorieuses s'appelle le Bayern » a lancé Bixente Lizarazu, un brin dans une opération de propagande pro-bavaroise. Un long discours qui ne servira pas à grand-chose au moment du match de ce mardi, pour lequel le PSG est favori pour beaucoup d’observateurs en Europe. Malgré la grandeur du Bayern…