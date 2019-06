PSG : Paris a trouvé le remplaçant parfait d'Alves... au Barça

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Décidément, le Paris Saint-Germain et Barcelone sont désormais inséparables au mercato. Associés chaque jour dans le dossier Neymar, les champions de France et d’Espagne pourraient également négocier un autre transfert cet été. En effet, AS et Record affirment en cœur que le Paris Saint-Germain a ciblé le latéral droit portugais Nelson Semedo afin de remplacer Dani Alves, dont le contrat expirant le 30 juin prochain ne sera pas prolongé par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. De nombreux facteurs laissent néanmoins septiques sur la faisabilité de l’opération…

Tout d’abord, les relations conflictuelles entre le Barcelone et le Paris Saint-Germain ne laissent pas forcément penser qu’une ouverture est possible afin de négocier le transfert de Nelson Semedo. A moins que Barcelone ne soit malin et ne décide d’inclure le Portugais afin de faire baisser le prix de Neymar. Par ailleurs, la priorité de Paris ne semble pas être du tout le poste de latéral droit au mercato. Car malgré le départ de Dani Alves, Thomas Tuchel peut encore compter sur trois joueurs dans ce secteur de jeu : le décevant Thilo Kehrer, la valeur sûre Thomas Meunier et le très prometteur Colin Dagba. Reste maintenant à voir si, malgré ces différents facteurs, Paris explorera la piste Semedo en profondeur…