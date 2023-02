PSG : Mbappé vendu cet été à une énorme condition

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG est hautement incertain, alors que le contrat de l’attaquant parisien court jusqu’en juin 2024. Mais un départ plus tôt que prévu est possible à une condition.

Ces derniers jours, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Et pour une fois, cela n’a rien à voir avec le mercato puisque l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait l’actualité en raison de son retour express. Deux semaines seulement après sa blessure à la cuisse contractée à Montpellier, le buteur du PSG est de retour dans le groupe parisien pour la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Une excellente nouvelle pour Christophe Galtier et pour Paris, qui court toujours après sa première étoile européenne et pour qui la présence de Kylian Mbappé change tout dans cette compétition. A titre personnel, l’ancien attaquant de l’AS Monaco pourrait également voir son destin bouleversé en cas de sacre du PSG en Ligue des Champions selon le site Defensa Central.

Mbappé vendu cet été si le PSG gagne la C1 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le média espagnol affirme en ce jour de PSG-Bayern qu’un sacre du club de la capitale française en Ligue des Champions changerait tout pour l’avenir de Kylian Mbappé. Defensa Central détaille que dans le cas où Paris gagnerait la C1, alors l’Emir du Qatar accorderait ensuite un bon de sortie à Kylian Mbappé, lequel pourrait être vendu en juin 2023 pour -seulement- 150 millions d’euros. Au contraire, si le Paris Saint-Germain échoue une nouvelle fois, la tendance serait à ce que Mbappé soit retenu coûte que coûte par le Paris Saint-Germain, qui sait qu’il diminue grandement ses chances de remporter la coupe aux grandes oreilles en se séparant de l’international français. A titre personnel, Kylian Mbappé joue donc très gros dans cette Ligue des Champions 2022-2023.

Son contrat avec le PSG expire en 2024

Kylian Mbappé makes PSG squad for Champions League game vs Bayern. pic.twitter.com/tTzYxL874w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2023

Pour l’heure, on ignore encore les envies de Kylian Mbappé pour la saison prochaine. Mais s’il veut être libre de son choix et que le PSG aille dans son sens l’été prochain, le natif de Paris a tout intérêt à gagner la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Du côté du Real Madrid, cette information est connue et on estime d’ailleurs dans l’entourage de Florentino Pérez que le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions est la seule chance de voir Kylian Mbappé rejoindre le club merengue dès l’été prochain. Dans le cas où Paris ne gagnerait pas la C1, alors il serait plus probable de voir l’ancien Monégasque rejoindre le Real Madrid uniquement en juin 2024, lorsqu’il sera libre de tout contrat. Reste que dans ce dossier épineux où les rebondissements sont toujours nombreux, tout est possible. Et c’est avant tout la volonté du joueur de rester au PSG ou au contraire de quitter le club parisien qui sera déterminante.