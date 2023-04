PSG : Paris à l’agonie, Osimhen vers le Bayern !

A la recherche d’un avant-centre à associer à Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG rêve de recruter Victor Osimhen. Un attaquant que Luis Campos connait bien, lui qui avait recruté le Nigérian à Lille il y a quatre ans. Mais le Bayern Munich a pris les devants.

Après avoir recruté Victor Osimhen à Lille en août 2019 pour 22 millions d’euros, Luis Campos aimerait refaire le coup, cette fois au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale souhaite redynamiser son secteur offensif et pour cela, les départs de Lionel Messi et de Neymar sont dans les tuyaux. L’idée est de rebâtir l’attaque du PSG autour d’une seule et unique star en la personne de Kylian Mbappé.

Les noms de Randal Kolo-Muani, Marcus Thuram ou encore Marcus Rashford ont été évoqués mais selon la presse italienne, la cible n°1 du PSG se nomme Victor Osimhen, meilleur buteur de Naples, actuel leader de la Série A. Sous contrat avec le club napolitain jusqu’en juin 2025, le Nigérian ne sera toutefois pas simple à recruter pour Paris. La concurrence se veut rude, ce qui parait logique au vu de la qualité du joueur.

Lundi, c’est l’intérêt de Manchester United qui se murmurait et qui compliquait déjà la tâche du Paris Saint-Germain. Ce mardi, le dossier apparait encore plus compliqué puisque Sky Sport Germany dévoile que Victor Osimhen est la priorité de Thomas Tuchel pour renforcer l’attaque du Bayern Munich la saison prochaine. En effet, l’ex-entraîneur de Chelsea rêve de s’offrir l’actuel buteur de Naples afin de l’associer à Sadio Mané, Thomas Müller et Kingsley Coman l’an prochain.

❗️News #Osimhen: The 24 y/o top striker would definitely join Bayern in summer! Confirmed again and today. Bayern bosses like him a lot. His management and the player are aware of it. More talks could follow in the next weeks. It’s all about the price - and Tuchel. @SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/u4ubLQOzUc