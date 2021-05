PSG : Paris à fond sur une pépite du Bayern

Dans : PSG.

A l’instar de tous les clubs européens, le PSG tentera de réaliser un mercato malin cet été au vu du contexte économique.

Le fair-play financier de l’UEFA ne devrait pas poser trop de problèmes au Paris Saint-Germain. Cela ne veut pas dire pour autant que le club de la capitale réalisera des folies cet été. En effet, la pandémie de Covid-19 a laissé des traces avec un manque à gagner énorme. C’est ainsi que le PSG souhaite réaliser quelques coups à moindre coût sur le marché des transferts. L’idée de chiper des pépites à peines majeures est notamment dans l’esprit de Leonardo. Et selon les informations obtenues par Tutto Mercato Web, un grand espoir du Bayern Munich figure dans le viseur du Paris SG. Il s’agit de Joshua Zirkzee, le jeune avant-centre néerlandais de 19 ans.

Prêté à Parme jusqu’à la fin de la saison, Joshua Zirkzee a vécu une année compliquée en raison d’une blessure au genou. Par conséquent, son prix ne s’est pas envolé et c’est précisément pour cela que Leonardo en a fait une cible au mercato. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est convaincu par le potentiel du natif de Schiedam, qui pourrait notamment venir compenser un éventuel départ de Moise Kean, uniquement prêté sans option d’achat par Everton. Le PSG devra en revanche composer avec la concurrence de plusieurs clubs européens dans ce dossier. Tout d’abord, il est important de noter que c’est Parme qui a la main dans ce dossier avec une option d’achat proche de 15 ME. Selon les premières indiscrétions, le club de Série A n’aura pas les moyens de recruter définitivement l’attaquant du Bayern Munich. Une situation attentivement suivie par le PSG donc mais également par Everton, la Juventus Turin, l’AC Milan et l’AS Roma. S’il veut rafler la mise, Leonardo devra donc se montrer très convaincant.