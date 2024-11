PSG ‍: Cyril Hanouna balance un scoop mercato explosif

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les relations entre Cyril Hanouna et Nasser Al-Khelaïfi permettent au présentateur de « Touche pas à mon poste » de récupérer quelques infos sur le mercato du PSG. La dernière en date risque de faire du bruit.

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans un peu plus d’un mois, on s’interroge du côté du Paris Saint-Germain sur la méthode à adopter. Un statu-quo jusqu’à l’été prochain ou quelques changements dès le mois de janvier afin de rendre l’effectif plus compatible avec Luis Enrique ? Un départ de Randal Kolo Muani pourrait être l’élément déclencheur avant de voir un mercato très agité dans la capitale française. Dans le cas où l’international tricolore trouverait un point de chute (Manchester United, Arsenal, Juventus), alors le Paris SG devrait ensuite en profiter pour recruter un avant-centre.

Lamine Yamal au PSG, le Qatar n’a pas dit son dernier mot https://t.co/stl8nmSwnq — Foot01.com (@Foot01_com) November 20, 2024

Sur l’antenne de C8, Cyril Hanouna a justement fait quelques révélations à ce sujet. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, le présentateur l’affirme, un « grand attaquant » est sur le point de poser ses valises à Paris. « C'est une information foot que je vous donne. Un très grand attaquant devrait rejoindre le PSG bientôt. Un très grand attaquant connu du monde entier, très fort, qui devrait arriver dans les prochaines semaines » a lancé Cyril Hanouna, selon qui le Paris Saint-Germain s’apprête donc à réaliser un très gros coup sur le marché des transferts avec la venue d’un attaquant de classe mondiale.

Cyril Hanouna promet du lourd au PSG

Ces derniers temps, le nom de Viktor Gyökeres (26 ans), qui cartonne avec la Suède et le Sporting Portugal, est régulièrement évoqué comme un potentiel renfort pour le PSG. Mais le natif de Stockholm a également répété que malgré le départ de Ruben Amorim, il ne se voyait pas quitter le Sporting en cours de saison. A moins que Cyril Hanouna parle de Lamine Yamal, toujours ciblé par le PSG selon la presse espagnole. Le doute est donc total sur l’identité de cette potentielle recrue au Paris Saint-Germain mais l’annonce de Cyril Hanouna a de grandes chances de nourrir les plus grands fantasmes chez les supporters alors que le mercato approche à grands pas.