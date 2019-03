PSG : Paris a des tueurs à sang froid, Tuchel explique sa méthode

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après le succès à Caen (2-1) : « Il y a parfois des choses qui ne sont pas logiques dans le football, mais la victoire est méritée. On a encore eu beaucoup d'occasions, deux buts refusés pour des hors-jeu. Si on marque 2-3 buts en première période, cela aurait été plus facile, mais c'est resté compliqué. C'est le problème aujourd'hui. Après le but de Caen, on a montré une bonne réaction. Cela fait très plaisir car l'équipe a travaillé durant 90 minutes et marque un but très tardif, c'est bien pour la mentalité. J'ai dit à Mbappé que la meilleure façon de préparer un grand match, c'était de gagner celui d'avant. Chaque jour, pendant l'entraînement, je veux qu'on montre encore que nous sommes la meilleure équipe. C'est très bien. Une équipe en tête pour Manchester ? Non, pas exactement, je dois réfléchir. J'étais très concentré sur notre match ici, à contrôler la charge de travail et les minutes pour les joueurs. Maintenant, oui, on doit encore analyser Manchester car il manque des joueurs. Ils proposent des choses un peu différentes et on doit trouver notre onze par rapport à ça », a-t-il analysé sur Canal+.