PSG : Paredes rêve d'un titre majeur, mais pas avec Paris !

Dans : PSG.

Tout juste sorti d’une première partie de saison transparente, Leandro Paredes a réussi à se montrer à son avantage lors des dernières rencontres de son équipe.

Gueye et Verratti absents ou amoindris, l’Argentin a enfin montré pourquoi il était si souvent titulaire en sélection, avec un jeu de passe précis, et une volonté nouvelle de récupérer les ballons. Encourageant pour la suite, histoire de muscler cette rotation au milieu de terrain qui peut paraitre fragile dans les gros matchs. Mais au moment où l’ancien de Saint-Pétersbourg commence à regagner des points, il vient d’effectuer une confidence qui peut étonner sur ESPN. Expliquant son amour pour Boca Juniors, Paredes a résumé cela de manière très concrète.

« Je l'ai dit plusieurs fois, je ne veux pas revenir à Boca Juniors juste pour prendre ma retraite. Il me reste encore beaucoup de temps en Europe, mais je veux revenir tôt au club. Je préfère revenir à Boca et gagner la Copa Libertadores que gagner la Ligue des Champions et qu'on me donne le Ballon d’Or », a livré Leandro Paredes, pour qui le club de Buenos Aires passe clairement avant tout. Même si cette déclaration d’amour envers son ancien club est louable, les supporters du PSG espèrent surtout que le milieu de terrain donnera quand même tout si jamais il a l’occasion d’avoir son mot à dire dans le parcours en Ligue des Champions du club de la capitale.