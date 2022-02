PSG : Paqueta à Paris, Lyon pleure déjà !

Dans : PSG, OL.

Par Claude Dautel

Leonardo planche déjà sur le mercato 2022 du Paris Saint-Germain, et avant même de dénicher le possible successeur de Kylian Mbappé, le Brésilien va aller dépouiller Lyon.

Après avoir perdu Bruno Guimarães, qui a rejoint Newcastle au dernier jour du marché hivernal des transferts, les supporters lyonnais risquent bien de voir partir un autre joueur qui leur a donné du plaisir durant les deux dernières saisons pourtant compliquées du côté de l’OL. Attaqué frontalement la semaine passée par Jean-Michel Aulas, qui lui a reproché d’avoir rejoint la Seleçao plutôt que de rester à Lyon durant la courte pause internationale, Lucas Paqueta serait en effet sur le départ de l’Olympique Lyonnais. Et l’ancien Milanais, que Juninho était allé chercher en Italie alors qu’il suscitait de nombreux doutes, ne rejoindra par la Premier League ou un autre championnat, mais restera à priori en Ligue 1 si l’on en croit L’Equipe. Car oui, comme cela avait été révélé avant le récent match entre Lyon et le Paris Saint-Germain, le club de Nasser Al-Khelaifi souhaite recruter le milieu de l’équipe du Brésil et de l’OL.

50 millions d'euros et Lucas Paqueta file au PSG

Lucas Paqueta connaît l’importance de Leonardo dans sa carrière, puisque c’est ce dernier qui l’avait fait venir à l’AC Milan en 2019 pour 38,5 millions d’euros. A l’époque, l’actuel dirigeant du PSG était aux commandes du mercato milanais et il était allé le chercher au Flamengo. Depuis il y a un lien indéfectible entre les deux hommes, et si Leonardo veut Paqueta à Paris, l’inverse est similaire. Le quotidien sportif révèle que le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a également le souhait de rejoindre le club de la capitale l’été prochain. Pour l’instant, le leader de la Ligue 1 n’a pas avancé ses pions, mais Leonardo sait que Paqueta veut signer au Paris Saint-Germain si une offre arrive à convaincre Jean-Michel Aulas. Et du côté du président de l’OL, on a adopté une position ambivalente, JMA affirmant d’abord que Paqueta ne partirait pas au PSG, avant finalement de reconnaître que « pour 80 millions d’euros », il pourrait y réfléchir. Un moyen comme un autre d’ouvrir la porte aux négociations.

Même si Nasser Al-Khelaifi n’acceptera pas de signer un chèque de 80 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais pour Lucas Paqueta, une transaction autour de 50 millions d’euros pourrait se faire, ce qui permettrait à l’OL de faire plus que la culbute pour un joueur transféré pour 21 millions d’euros il y a deux ans et qui a encore trois ans de contrat. Rien qu’avec cette vente du milieu de terrain de 24 ans, le club rhodanien pourrait effacer les effets négatifs d’une absence de qualification pour la prochaine Ligue des champions. On l’a vu avec Bruno Guimarães, les supporters de Lyon savent pardonner à leur président si dans le même temps ce dernier réussit des coups au mercato, comme l’a été la venue de Tanguy Ndombele. Si ce n’est pas le cas, alors effectivement cela toussera du côté du Groupama Stadium.