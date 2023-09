Barça ‍: Ça sent très fort la corruption, la remontada face au PSG refait surface

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouveau tournant majeur dans l'enquête contre le FC Barcelone sur le scandale de l'arbitrage, avec une perquisition menée au siège de la fédération et des accusations de corruption contre les dirigeants barcelonais.

L’enquête sur l’« affaire Negreira » a connu un nouveau rebondissement en Espagne ce jeudi, avec la perquisition effectuée par la police espagnole au siège de la fédération. Les recherches sont effectués dans les bureaux de la direction technique de l’arbitrage espagnol, afin de trouver des documents permettant de confirmer des soupçons qui sont particulièrement graves. En effet, cet ancien arbitre silencieux depuis le début de l’affaire a été payé 7 millions d’euros par le FC Barcelone entre 2001 et 2018. Pour quelle prestation ? Du conseil selon le Barça, mais les enquêteurs ne sont pas du même avis. Ce serait pour influencer sur la désignation des arbitres, et également conseiller certaines pratiques afin de faire peser sur les résultats des matchs en Liga, tout en ayant un certain pouvoir sur les hommes au sifflet en étant capable de promouvoir ou reléguer un arbitre en fin de saison.

💣Le juge en charge de l’affaire Negreira assure que les paiements effectués par le Barça à Negreira entre 2001 et 2018 ont produit les effets sur l’arbitrage souhaités par le club culé et que cela a généré une inégalité de traitement par rapport aux autres équipes de la ligue… pic.twitter.com/ZOTlIpWpPp — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) September 28, 2023

Ce qui est certain, c’est que le club catalan a grassement payé Negreira pendant des années, pour des prestations obscures à la lecture des comptes du Barça. Le club barcelonais est officiellement soupçonné de corruption par la justice espagnole, ce qui explique aussi la perquisition en cours dans les locaux de la direction de l’arbitrage. Le juge local qui suit cette affaire, Joaquin Aguirre, a publiquement fait savoir que plusieurs dirigeants du Barça, dont les anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, sont accusés du délit de corruption et risquent entre 2 et 4 ans de prison.

Dans cette perquisition, les enquêteurs espèrent trouver de preuves de l’influence de Negreira dans la désignation des arbitres ou dans des consignes passées, ce qui n’était pas compatible avec son rôle de « conseiller » du FC Barcelone pendant cette période. Les procès-verbaux des réunions techniques d’arbitrage sont également recherchés, alors que la commission des arbitres assure depuis le début que José Maria Enriquez Negreira n’avait pas son mot à dire dans la désignation des arbitres.

Barça-PSG volé, Negreira avait confirmé

Une enquête plus vaste est également en cours, sur les pratiques utilisées par le Barça et l’influence que cela peut avoir sur les matchs disputés par le club catalan en Liga. Au printemps dernier, des documents dévoilés par l’agence EFE avaient notamment révélé que Negreira avait confirmé l’arbitrage favorable au Barça contre le PSG lors de la fameuse « remontada » du 2017, expliquant et confirmant la succession d’erreurs favorables aux Espagnols de la part de l’arbitre Denyz Aytekin. Toutefois, aucun lien n’avait été effectué entre cet arbitrage très favorable au Barça, et le paiement d’un membre influent de l’arbitrage espagnol pour des services, légitimes ou non, qui semblaient destinés aux compétitions nationales. Pas de quoi remonter le moral des supporters parisiens, qui ne digèrent toujours pas cette élimination cruelle au Camp Nou et ont toujours soupçonné des malversations dans cette rencontre. Le fait que le Barça soit au milieu de cette sale histoire ne risque pas de tempérer les ardeurs des supporters du PSG.