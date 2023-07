PSG ‍: Paolo Maldini appelé en urgence, ça chauffe

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La rumeur d'un départ de Luis Campos et son remplacement par Paolo Maldini prend de l'ampleur au PSG. Une tendance qui se confirme dans les faits avec des échanges de plus en plus sérieux entre le clan Maldini et le club parisien.

Kylian Mbappé va t-il faire tomber Luis Campos à cause de ses choix de carrière ? La question se pose au PSG depuis quelques jours. Dans les médias italiens, on murmure que le conseiller sportif du club parisien est menacé et serait remplacé par Paolo Maldini dès cet été. Campos joue sa crédibilité dans le feuilleton Mbappé. Si le joueur ne prolonge pas ou part d'ici fin juillet, le Portugais sautera. Paolo Maldini a tout du profil intéressant pour lui succéder. L'ancien défenseur du Milan AC a accompli un remarquable travail comme directeur sportif des Rossoneri. Il les a remis sur le devant de la scène nationale et européenne.

Maldini au PSG, c'est bel et bien du sérieux

Un bilan tellement bon que son éviction à la fin de la saison paraissait injuste. Mais, cette injustice est une aubaine pour les Parisiens. Plus les jours passent et plus l'arrivée de Paolo Maldini à Paris apparaît crédible. Les discussions sont sérieuses entre Paolo Maldini et le PSG comme le confirme notamment sur Twitter le journaliste français Achille Ash.

🚨: #Mercato Les échanges s’intensifient entre le #PSG et l’Italie 🇮🇹 depuis plusieurs semaines côté équipe dirigeante. pic.twitter.com/TgTYmXEFbl — Achille Ash (@AchilleA1) July 18, 2023

« Les échanges s’intensifient entre le PSG et l’Italie depuis plusieurs semaines côté équipe dirigeante », écrit-il sur Twitter. Paolo Maldini comme nouveau chef du sportif au PSG, ce n'est peut-être qu'une question de jours désormais avant une officialisation. De quoi se dire aussi que Luis Campos est menacé depuis les premières heures du mercato estival et ne paye pas seulement la gestion du cas Mbappé. Avec Paolo Maldini, le PSG veut prendre un nouveau virage et renouer avec le marché italien si apprécié du temps de Leonardo. Sauf que cette fois-ci, Leonardo ne sera pas dans les parages à Paris.