PSG ‍: Ousmane Dembélé ‍: « ‍Je dors bien la nuit ‍»

Par Guillaume Conte

Ousmane Dembélé a décidé de briser le silence sur son début de saison décevant au PSG à l'aube du match face au Milan AC. Il assure ne pas être dérangé par les critiques, et travailler pour corriger sa maladresse devant le but.

Eternel titulaire au PSG malgré son rendement famélique, Ousmane Dembélé est au centre des critiques. L’international français est arrivé comme une recrue vedette de l’été, notamment dans le but de provoquer des actions et d’être décisif avec Paris, afin de faire oublier sur le plan du jeu, du spectacle et des buts, des joueurs comme Neymar et Lionel Messi. Pour le moment, à tous les niveaux, c’est la douche froide puisque l’ancienne pépite du Stade Rennais n’a toujours pas marqué le moindre but, et ne pèse que très peu dans le jeu alors que le PSG domine la plupart de ses matchs. Les rumeurs négatives commencent à se multiplier, comme le fait qu’il devrait perdre sa place de titulaire, ou qu’il va finir par être revendu en Premier League s’il se montre toujours aussi peu inspiré.

Des bruits qui sont arrivés forcément aux oreilles de l’ailier international, qui se sait attendu au tournant au PSG. Même s’il n’a jamais été un joueur qui empile les buts, et ceux qui ont suivi sa carrière au FC Barcelone le savent très bien, Ousmane Dembélé passe aux aveux dans un long entretien dans les colonnes de L’Equipe. Il estime notamment qu’il peut et doit mieux faire pour aider Paris à être encore plus fort. « Comment jugez-vous vos premiers mois à Paris ? Moyens. Je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir, parce que c'est un nouveau club. Plus les matches vont s'enchaîner, meilleur je vais être. Les critiques ? Oui, mais je ne juge pas mes performances sur un but marqué. Tu peux marquer un but et être mauvais dans le match. Tu peux ne pas marquer et être très bon. Mais, en 2023, ce sont les statistiques qui comptent. Je pense que je vais progresser dans ce secteur, mais ça ne m'agace pas. Je dors très bien la nuit, j'ai toujours confiance en moi. Même si je rate quelque chose, je vais le retenter. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que le but qui compte. Mais je vais travailler là-dessus », a promis Ousmane Dembélé, qui sait qu’il a été accusé de vendanger pas mal d’occasions, notamment en début de saison.

Ousmane Dembélé innocente Mbappé

Au passage, l’ailier du PSG est revenu sur son arrivée dans la capitale, et son départ mouvementé du FC Barcelone, où malgré la confiance de Xavi et les louanges de la part du coach catalan, il a décidé de claquer la porte pour rejoindre le champion de France. Un passage assumé et qu’il jugeait même inévitable. Et pour cela, Kylian Mbappé n’a même pas eu besoin de décrocher son téléphone. « Si Mbappé a participé à mon arrivée ? Non (rires.). Il n'y a même pas eu d'appel. Il m'a demandé si j'allais venir, c'est tout. Il n'a pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit. On est venus au PSG parce qu'on aime le club, parce que c'est en France, aussi. Je suis d'Évreux, pas loin d'ici et c'est le club qu'on aime. On a adhéré au projet, et on a surtout parlé avec le président, le directeur sportif et le coach », a livré Ousmane Dembélé, qui refuse de laisser entendre que Kylian Mbappé dirige le mercato du PSG.