PSG : Oui c’est possible, la Juventus est jalouse de Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A.

Ancien rêve de Nasser Al-Khelaïfi, le recrutement de Cristiano Ronaldo n’est plus d’actualité, car la Juventus Turin a réussi cette opération cet été.

De quoi donner une dimension encore plus prestigieuse au champion d’Italie, désormais candidat à la victoire finale en Ligue des Champions, et dont la renommée mondiale n’est plus à faire. Cela n’empêche pas ses dirigeants de jalouser quelque peu le PSG sur le développement de la marque à l’international. Grâce à son récent partenariat avec Jordan Brand, le club français s’est en effet offert une incroyable exposition, et son maillot de basket avec le logo du PSG, qui ne représente pourtant aucun club réel, s’arrache dans les lieux touristiques, et pas uniquement à Paris. Légendaire présent de la Juventus, Andrea Agnelli a avoué que le PSG était un exemple à suivre pour lui.

« Nous devons rivaliser avec des clubs qui sont un peu en avance sur nous en termes de revenus comme le Bayern Munich en Allemagne, le PSG en France ainsi que les clubs anglais et espagnols. Nous devons nous assurer que la Juve reste au top niveau », a prévenu le dirigeant turinois, persuadé que les clubs comme le PSG se donnaient les moyens financiers d’aller plus haut grâce à des partenariats prestigieux et d’un nouveau genre. A ce niveau, Paris est en effet en train de frapper fort ces dernières années.