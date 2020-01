PSG : Ouf, Neymar n'a pas raté l'avion

Dans : PSG.

Revenu de ses vacances cet été avec une semaine de retard, ce qui n’avait pas arrangé son cas, Neymar est arrivé à l’heure prévue pour la reprise de l’entrainement du PSG.

Il faut dire que le club de la capitale avait tout fait pour éviter une polémique, repoussant jusqu’au jeudi après-midi la date de retour des joueurs ayant voyagé au loin pendant leurs vacances. Ce fut le cas de Neymar, qui a scrupuleusement respecté le mot « fête » pour les fêtes de fin d’année, et a profité du bon temps en coupant complètement. Jusqu’au bout même puisque RMC explique que le Brésilien a été, avec Angel Di Maria, le dernier à rejoindre le groupe cet après-midi pour une reprise en douceur avec simplement quelques tests physiques pour débuter.

Lors de cette rentrée à trois jours du match de Coupe de France face à Linas-Montlhéry, c’est pourtant un autre sud-américain qui s’est fait remarquer. Si Di Maria et Neymar sont arrivés dans un van pour se glisser dans le centre d’entrainement via une entrée discrète, Edinson Cavani a pris sa place habituelle sur le parking, pour mieux ressortir du côté des supporters. Et s’offrir ainsi un petit bain de foule, et quelques minutes pour faire des selfies et signer quelques autographes. De quoi faire encore remonter sa côte déjà très élevée chez les fans parisiens, qui n’imaginent pas une seule seconde le meilleur buteur de l’histoire du PSG partir avant la fin de la saison.