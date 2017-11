Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d'un doublé ce samedi lors de la large victoire du Paris Saint-Germain à Angers (0-5), Edinson Cavani a porté à 101 le nombre de ses buts marqués sous le maillot du club de la capitale en Ligue 1 depuis sa signature au mercato d'été 2013. Une performance énorme pour El Matador, parfois contesté, lequel va probablement effacer Zlatan Ibrahimovic du livre des records du PSG en championnat.

Après la rencontre, Unai Emery s'est dit évidemment satisfait des performances d'Edinson Cavani. « Toutes ses caractéristiques sont bonnes pour l'équipe. Ses statistiques individuelles aident l'équipe à gagner des choses. Sa carrière suit une progression, d'abord en Uruguay puis en Italie et maintenant ici. Quand je suis arrivé l'année passée, il a fait une bonne année, une bonne saison, et cette saison est un défi pour lui. Il a très faim, il est très compétiteur et il veut aussi s'améliorer. Et les joueurs qui s'améliorent individuellement le font aussi pour le collectif. Nous sommes contents de ses statistiques », a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain. On peut aisément le comprendre...