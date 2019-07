PSG : Où va signer Neymar ? Il donne son avis à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce samedi, le quotidien Marca l'affirme, l'hypothèse d'un départ de Neymar du Paris Saint-Germain est de plus en plus faible. Car si de nombreux clubs aimeraient s'offrir le joueur vedette du PSG, aucun ne semble en avoir les moyens financiers, car le Paris SG refuse un deal incluant des joueurs et réclame du cash et un gros paquet même. Cependant, Gilles Favard est, lui, persuadé que dans la liste des formations citées comme pouvant accueillir Neymar il y en a une qui peut rafler la mise.

Et le consultant d'en dire plus sur ce club susceptible de recruter Neymar Jr. « Neymar va rester au Paris Saint-Germain, mais il va rester par défaut. D’abord parce que Barcelone n’a pas l’argent pour le recruter, même si moi j’ai plutôt le sentiment que le Barça ne veut pas le recruter et qu’ils ont amusé la galerie, le Real Madrid je pense qu’il n’ira pas car ils ont recruté Eden Hazard qui joue dans la même position. Maintenant, il y a un club dont j’ai toujours dit qu’on parlait très peu, mais qui pour moi a l’argent pour recruter Neymar, c’est Manchester United. Maintenant, est-ce que Neymar veut passer une année blanche sans jouer la Ligue des champions ? Avec le clan Neymar, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire, mais pour l’instant ils n’ont aucune issue », a prévenu Gilles Favard, qui pense donc que Neymar peut encore filer du Paris Saint-Germain pour rejoindre les Red Devils.