PSG ou Chelsea, fin du feuilleton Osimhen ‍!

Depuis le début du mercato, le PSG est associé à Victor Osimhen. Mais pour Luis Enrique, cette signature n’a jamais été envisageable. Un véto qui pousse l’international nigérian vers Chelsea.

Indésirable à Naples, qui souhaite le vendre pour renflouer ses caisses, Victor Osimhen a négocié durant de longues semaines avec le Paris Saint-Germain. Aux manettes dans ce dossier, Luis Campos a rapidement trouvé un accord avec le buteur de Naples. Mais le directeur sportif du PSG n’a jamais réussi à convaincre Luis Enrique de l’intérêt de recruter Victor Osimhen. En effet, l’entraîneur espagnol n’est pas un grand fan du profil de l’international nigérian et a mis son véto à la signature de ce dernier. Résultat des courses, l’ancien buteur de Charleroi et de Lille n’a pas rejoint le Paris SG et un retournement de situation paraît de plus en plus improbable.

Osimhen va prendre la direction de Chelsea

Une aubaine pour Chelsea, qui pourrait profiter du refus du PSG pour foncer sur Victor Osimhen, après le deal avorté avec l’Atlético de Madrid pour le buteur Samu Omorodion. A en croire les informations de Sports Zone, il y a désormais de fortes chances de voir Victor Osimhen poser ses valises chez les Blues d’ici le 31 août. « Avec le transfert d’Omorodion qui tombe à l’eau, une nouvelle opportunité s’ouvre pour Osimhen : conclure avec Chelsea ! Selon plusieurs intermédiaires : le deal ira au bout. Le joueur avait donné son accord à Paris, mais il ne fait pas l’unanimité au PSG » indique le média sur X.

Il y a désormais fort à parier que Victor Osimhen deviendra un nouveau joueur de Chelsea dans les prochaines semaines, à condition bien sûr que les Blues trouvent un accord avec Naples sur le montant à payer. Car même si l’argent coule à flot au sein du club londonien, on imagine mal Chelsea s’aligner sur la clause libératoire de Victor Osimhen, laquelle est évaluée à 130 ME. D’autant que Chelsea a déjà déboursé la modique somme de 190 ME depuis le début de l’été, avec les transferts de Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Omari Kellyman ou encore Aaron Anselmino et Renato Veiga.