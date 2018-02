PSG-OM : La stupéfiante décision des autorités pour les supporters marseillais

Dans : PSG, Ligue 1, Coupe de France, OM.

Dimanche prochain, le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique de Marseille au Parc des Princes dans le cadre du Championnat et pour cette rencontre les supporters de l'OM sont interdits de déplacement, ce qui était également le cas des fans parisiens lors du match aller au Vélodrome. Trois jours plus tard, le PSG accueillera encore l'OM mais cette fois en Coupe de France et cette fois les supporters phocéens pourront se rendre à Paris, mais le nombre des fans ainsi autorisés à assister à cette rencontre sera très limité.

En effet, selon RMC, seulement 350 supporters marseillais pourront acheter des tickets afin d'assister à ce quart de finale de Coupe de France entre le PSG et l'OM. Et à cette heure, rien ne dit que ces billets seront vendus, puisqu'une réunion est programmée mardi soir entre les associations de supporters et les responsables de l'Olympique de Marseille afin d'évoquer cette situation. « La décision dépendra du nombre de places proposées aux supporters de l'OM. Si les pouvoirs publics limitent bien le nombre de fans marseillais à 350, ces derniers pourraient décider de boycotter le déplacement », précise la radio. Il est vrai que tout cela est difficilement compréhensible pour le commun des mortels.