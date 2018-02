PSG-OM : Cette phrase de Payet met le vestiaire du PSG en furie !

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, OM.

Déjà animateur de l'avant PSG-OM, Dimitri Payet a encore une fois fait bondir le vestiaire parisien. Car le joueur de l'Olympique de Marseille aurait demandé à Benoit Bastien, arbitre du premier des deux matches entre Paris et Marseille, « de dire à Neymar de se calmer sinon on va lui faire du mal.» Une phrase qui évidemment a pris un relief plus important après la grave blessure de la star brésilienne du Pari SG, et cela même si Neymar s'est blessé tout seul.

Selon L'Equipe, Thiago Silva et ses coéquipiers n'ont pas du tout apprécié les paroles de Dimitri Payet, et le traitement infligé à Neymar avant sa blessure. « En interne, on s'est étonné du peu de reprise médiatique, comme si ce qui est ressenti comme une provocation était passé presque inaperçu. Mais c'est surtout dans le vestiaire que cette sortie n'a été que peu goûtée. Les Brésiliens, choqués par la blessure de leur compatriote, n'ont ainsi pas manqué de la commenter. Et de la critiquer, étirant ainsi les commentaires acerbes de Thiago Silva. Au point de réserver à Payet un accueil particulier mercredi soir ? Et de renouer avec les heures brûlantes des Classiques des années 1990-2000 ? Pas sûr, surtout que plusieurs membres des deux équipes se côtoient en marge des rencontres, mais il faudra être attentif aux premiers contacts. Surtout si Payet est aligné d'entrée », écrit le quotidien sportif. On verra tout cela à partir de 21h05...