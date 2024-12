PSG-OL ‍: Une simple amende pour le chant insultant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le match entre le PSG et l'OL a été interrompu quelques minutes dimanche soir en raison d'un chant insultant contre les Lyonnais. Mais à priori, la sanction ne sera pas excessive.

La rencontre au sommet entre Paris et Lyon a été sportivement à la hauteur, mais forcément on a beaucoup parlé de l'arrêt du match par Benoît Bastien, compte tenu d'un chant insultant, mais pas homophobe ou raciste, à l'encontre des habitants de Lyon lancé par le Virage Auteuil. Forcément, compte tenu de l'impact médiatique de ce match de Ligue 1, cette interruption, et l'intervention d'Achraf Hakimi, capitaine du PSG, ont fait du bruit. Mais, sauf retournement de situation, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel de Football ne devrait pas sanctionner trop lourdement le Paris Saint-Germain. Journaliste pour France Bleu Paris, Julien Froment a des nouvelles rassurantes pour les Ultras parisiens.

Un rapport a bien été réalisé par le délégué de la Ligue , pour "chants insultants" et non pour "chants discriminatoires", ce qui change la donne en termes de sanctions. Le PSG risque une simple amende, pas de huis clos d'Auteuil a priori. @franceinfo #PSGOL pic.twitter.com/fjbDupoGXH — Julien Froment (@JulienFroment) December 16, 2024

Notre confrère précise que le délégué de la Ligue de Football Professionnel, qui avait alerté l'arbitre, a bien sûr évoqué cet incident, mais il a tenu à être très clair sur la nature du chant entendu au Parc des Princes. « Un rapport a bien été réalisé par le délégué de la Ligue , pour "chants insultants" et non pour "chants discriminatoires", ce qui change la donne en termes de sanctions. Le PSG risque une simple amende, pas de huis clos d'Auteuil a priori », précise Julien Froment. Ce dossier sera étudié ce mercredi à l'occasion de la réunion de la commission de discipline de la LFP, mais du côté du Paris Saint-Germain, on est assez serein concernant la décision qui va tomber dans la soirée.